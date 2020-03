Saint Kitts és Nevis két szigetből álló ország a Karib-tenger keleti részén. A többi környező szigethez hasonlóan ez a terület is kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, a turisták egyik kedvelt úti célja.

Az egykor idetelepített afrikai rabszolgák leszármazottai felvették a keresztény vallást, amit eléggé komolyan is vesznek. A szigeteken érvényben van két, furcsának mondható törvény is. Tilos az országban terepszínű ruhában járni, ez ugyanis csak a hadsereg tagjait illeti meg. A másik szabályozás pedig a káromkodáshoz kapcsolódik: az ember jobb, ha vigyáz a szájára, mert ha nem így tesz, az komoly következményekkel is járhat.

A jogszabályok 1961 óta írják elő, hogy büntethetőek azok az emberek, akik nyilvános helyen megsértik a rendet csúnya beszéddel vagy sértegetéssel. A valóság azért nem ennyire rideg, a legtöbbször a rendőr feladata eldönteni, hogy törvényt sértettek-e egy mondattal vagy sem.

Akit bűnösnek találnak, az legalább 500 karibi dolláros, átszámítva körülbelül 56 ezer forintos bírságot is kaphat. A legrosszabb eshetőség a börtön: a nagyon rosszul megválogatott szavak következménye hat hónapig tartó elzárás is lehet. Nem számít, hogy helyi lakosról vagy utazóról van szó, a szabályok mindenkire érvényesek. 2016-ban az amerikai rapper, 50 Cent is megkapta saját büntetését az egyik fellépése közben elhangzó káromkodások után.