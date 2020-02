A Travellers’ Choice 2020 első helyén az indiai Kochin végzett, megelőzve a Fülöp-szigeteken található Luzont és Portugália egyik legnagyobb városát, Portót. Az első tíz helyre bekerült még két brazil, egy indonéz, egy vietnám, egy görög, egy izraeli és egy lengyel helyszín is.

A lista huszadik helyére Budapest is odafért. Az oldal kiemeli a főváros fürdőit, de kulturális és természeti szépségeit is megemlíti, konkrétan megnevezve a Gellért, a Széchenyi és a Rudas fürdőt, a Hősök terét, a Millenniumi emlékművet, valamint a Szent István-bazilikát is.

A teljes lista:

Kochin, India Luzon, Fülöp-szigetek Porto, Purtugália Porto Seguro, Brazília Gramado, Brazília Lombok, Nyugat-Nusa Tenggara Da Nang, Vietnám Zakinthosz, Jón-szigetek Tel-Aviv, Izrael Krakkó, Lengyelország Málta Ho Si Minh-város, Vietnám Cusco, Peru Buenos Aires, Argentína Bécs, Ausztria Fuerteventura, Kanári-szigetek Mexikóváros, Mexikó Csiangmaj, Thaiföld Fez, Marokkó Budapest, Magyarország Zanzibár Cartagena, Kolumbia Edinburgh, Egyesült Királyság Cebu-szigetek Moszkva, Oroszország