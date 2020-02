A bélyegeken a színészek mellett néhány James Bond-film ikonikus képe is felismerhető. A Sean Connery (Goldfinger), George Lazenby (Őfelsége titkosszolgálatában), Roger Moore (Élni és élni hagyni), Timothy Dalton (Halálos rémületben), Pierce Brosnan (Aranyszem) és Daniel Craig (Casino Royale) portréjával díszített sorozatot UV-fénnyel megvilágítva egyéb mintákat is észre lehet venni.

Egy másik sorozaton négy ikonikus jármű is helyet kapott: a víz alatt is működő Lotus Esprit mellett egy jetpack, egy egyszemélyes helikopter és egy Aston Martin DB5 is szerepel a Q Branch-bélyegeken.

A két sorozat együtt 12,2 fontba (4900 forintba) kerül, de a filatélia tehetősebb művelői biztosan ráhajtanak a kollekció ezüstváltozatára, melyért 200 fontot, átszámítva közel 81 ezer forintot kér a brit posta. A bélyegeket március 17-étől kezdik kiszállítani.