New York látképének ez az egyik leghíresebb eleme. A Chrysler-torony Manhattan keleti oldalán, a 42. utca és a Lexington Avenue találkozásánál. 318,9 méteres magasságával jelenleg – a One World Trade Center, az Empire State Building és a Bank of America Tower után, holtversenyben a New York Times Buildinggel New York City negyedik legmagasabb épülete. 1928 szeptemberében kezdték építeni, 1930-as átadása után tizenegy hónapig birtokolta „a világ legmagasabb épülete” címet, és mindmáig a legmagasabb téglaépület a Földön, bár rendelkezik egy belső acélvázzal.

Akkoriban rekord idő alatt épült fel, és több filmfelvétel is készült az építkezésen. A munkások nem lehettek tériszonyosak, és védőfelszerelésük sem volt, de akkor ez teljesen normális volt az építőiparban.