Február 11-én mutatta be a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S20-at. A dél-koreaiak rögtön három különféle változatot is piacra dobtak a mobilból, melyből az Ultra névvel illetett viszi a prímet minden tekintetben: az 5G-s kapcsolatra is képes készülék 108 megapixeles kamerája tízszeres optikai, valamint százszoros digitális zoomra is képes, az elkészült felvételeket pedig a 6,9 colos képernyőn élvezhetjük.

A közel félmillió forintos mobilt – utóbbi paraméterének köszönhetően – hét évvel ezelőtt még simán tabletnek neveztük volna. 2013 volt az az év, amikor a Google előrukkolt kompakt méretű táblagépével, a Nexus 7-tel, melynek mindössze 7 colos volt a kijelzője.

A Nexus 7-nél természetesen voltak nagyobb tabletek is a 2010-es évek elején, ilyen volt például az első Apple iPad is a maga 9,7 colos képernyőjével.

A Galaxy S20 Ultra jóval formásabb, mint a 2013-as Nexus 7, ami a képernyőt körülölelő szegélyek miatt nem csak 0,1 collal nagyobb a dél-koreai óriásmobilnál.