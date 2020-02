2006 óta rendezik meg Barcelonában évente a mobilvilág legnagyobb rendezvényét, a Mobile World Congresst (MWC). Idén azonban a koronavírus-járvány miatt elmarad az esemény: az elmúlt hetekben számos kiállító visszamondta a részvételt, és végső soron a szervezők is jobbnak látták, ha nem tartják meg a tavaly százezernél is több látogatót vonzó konferenciasorozatot.

Több mobilgyártó is február végére időzítette egy-egy fontos modell megjelenését, ám a katalán fővárosra irányuló központi figyelem helyett ezúttal szerényebb körülmények között kell lenyűgözniük a vásárlókat és az érdeklődőket. Ezen készülékék közül mutatunk most be néhány érdekesebb darabot.