Lassan hagyománnyá válik, hogy a legmagasabban rangsorolt Oscar-kategóriák jelöltjei egy-egy ajándékcsomagot kapnak az este szponzoraitól. Ezeket a felajánlásokat egy erre szakosodott cég gyűjti össze, és osztja ki a jelölte között.

A hírek szerint a 2020-as gálára minden eddiginél több felajánlás érkezett, de pontos adatok nem elérhetőek. Egyes becslések elképzelhetőnek tartják a csomagonkénti 215 ezer dolláros (65,8 millió forintos) összértéket is, de a legóvatosabb jóslatok szerint is legalább 170 ezer dollárnyi (52 millió forintnyi) földi jóval látnak el egyetlen sztárt.

A csomag legértékesebb tétele a 78 ezer dolláros (23,9 millió forintos), 12 napos hajóút, mellyel a színészek Hawaiira, vagy az Antarktiszhoz is elutazhatnak. Természetesen itt is kijár a teljes ellátás. Ha az utazásból nem lenne elég, egy spanyol világítótornyos kiruccanás is található az ajándékok között, de számtalan ékszer, kannabidiol tartalmú csokoládé és koktélízesítő szirup, exkluzív autóillatosító és dezodor van még a pakkban.