A brit Aquavision cég ért a különleges tévék gyártásához. Legyen szó bármilyen környezetről, a televíziózás leggazdagabb rajongói biztosan megtalálják azt a készüléket a kínálatban, mely megfelel igényeiknek, ha pedig nincs ilyen, akkor a szakemberek elkészítik azt.

A vállalat új termékére igen komoly árcédulát kellett rakniuk a London központjában található Harrods luxusüzlet dolgozóinak: egyelőre ugyanis csak itt lehet kapni a DB100 névre keresztelt 100 colos képátmérőjű készüléket. A 4K felbontású felvételek kezelésére is képes tévé különlegessége az aranyozott keret, többek között ennek is köszönheti 108 ezer fontos (42,8 millió forintos) vételárát.

A hatalmas képernyő vízálló, nem véletlenül: a gyártó arra számít, hogy dúsgazdag jachttulajdonosok vásárolják majd meg terméküket, melyhez természetesen jár a Bang & Olufsen hangrendszer.

A magas vételár ellenére az első megrendelések már be is futottak a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, de a szigetországból is akadnak érdeklődők.