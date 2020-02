Észak-Oszétia jelenleg Oroszország egyik köztársasága az ország délnyugati részében, a Kaukázus ormai között. Rejtett, még felfedezésre váró vidék, ahol az érintetlen természet, az ötezer méter közelébe nyúló csúcsok mellett ősi legendák helyszínei is csábítják a kalandkereső utazót.

A teljes terület háta mögött egy őrtorony található, amelynek felső részét megsemmisítetté, a helyiek szerint a tornyot célja a pihenő lelkek figyelése volt.

A kripták változó méretűek, akad 2-4 emelet magas, a kisebbek viszont csak egy szintesek, és tető nélküliek is előfordulnak. Régészeti felfedezések nyomán tudjuk, hogy a temetkezés már a 12. században megindult ezen a helyen, a legöregebb sírkamrák pedig a 16. századból maradtak fenn. Később a 17-18. század nagy járványai során is szomorú főszerepet kapott a nekropolisz, a pestissel fertőzöttek önként vonultak ide karanténba, és a holtak földjén várták amíg lassan értük is eljön a halál.

A hely árulkodik a helyi szokásokról is, az elhunytak mellé gyakran ingóságaikat is elföldelték, a koporsóként szolgáló faszerkezetek pedig hajóra emlékeztetnek.

Hajózható folyó nincs a környéken, ezért valószínűleg vallási gyökerek vannak a motívum mögött, a történészek szerint az a lakosok úgy gondolták, hogy az eltávozott léleknek át kell mennie egy folyón, hogy a mennybe jusson – ez lehet a magyarázata a különös formájú koporsóknak.

Megoldatlan kérdés még a kripták elé ásott kutak létezése, amelyek környékén érmeket találtak. Valószínűleg a szertartás része volt, hogy pénzt dobtak a kútba, és a leérő érme hangja jelezte, hogy a lélek átért a túlvilágra.