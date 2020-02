Kobe Bryant január 26-i tragikus halála az egész világot megmozgatta. A Los Angeles Lakers korábbi kosárlabdázójának balesete nem csak a sportvilágot, hanem azokat is sokkolta, akik nem sok kosárlabdameccset láttak életükben.

A Fekete Mamba emléke előtt sokan lerótták tiszteletüket ilyen-olyan formában. Így tett az a kaliforniai házaspár is, akik saját találmányukkal készítették el méreteiben az eddigi legnagyobb Kobe Bryantről szóló alkotást. A nyugati államban fekvő 83 ezres városban, Pleasantonban egy park gyepére “festették” a kosaras képét. A 35 méter hosszú, 28 méter széles művet egy fűnyíróra szerelt különleges eszközzel készítették, mely a fűszálakat egy nagy teljesítményű ventilátorral fújja a megfelelő irányba.

A rendszer GPS segítségével határozza meg, hogy pontosan melyik fűszálakat merre is kell fújni. A kész képhez nem kellett lenyírni a füvet, a fűnyíró alól a fújáshoz túl gyenge szálak kirepülnek. Hasonló technikával varázsolják csíkosra a focipályákat is: a fű egyik oldala élénkzöldebb, így nem kell semmilyen festékanyagot bevetni az eredmény érdekében. A kép készítésének folyamatáról egy videó is készült.