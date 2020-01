A 44 éves rappert régi barátja, Eminem méltatta a ceremónián, aki elmondta, hogy noha 2002-ről csupán halvány emlékei vannak, arra kristálytisztán emlékszik, amikor először találkozott 50 Centtel – írja a Variety című filmes portál.

“A karizma és a személyiség, minden illett a zenéje intenzitásához” – idézte fel a rapper, aki annak idején Dr. Dre amerikai hiphop producerrel együtt karolta fel Jacksont és segített neki a világ egyik legnépszerűbb rapperévé válni.

A queensi születésű 50 cent a 2003-ban megjelent Get Rich or Die Tryin’ című albumával tett szert világhírnévre. Zenei karrierje mellett számos filmben játszott, egyebek között az albumával azonos – magyarul Pénzed vagy életed – címet viselő 2005-ös, félig önéletrajzi filmben, valamint a Mélyütés és a Gengszterzsaruk című alkotásokban. Emellett magánvállalkozásai vannak és producerként is tevékenykedik. A Forbes magazin a 4. legvagyonosabb rappernek becsülte 2017-ben 700 millió dollár vagyonával.