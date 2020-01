Az amerikai vállalat, az Atari eddig a videojáték-ipar egyik korai úttörőjeként élt az emberek fejében. Hozzájuk fűződik többek között a Breakout vagy a Pong is, melyekkel hamar sikereket ért el a cég. A vállalat napjainkban is működik, és új fába vágták fejszéjüket: hoteleket építenek gamerek számára.

Az építkezéseket az Atari két ingatlanfejlesztő céggel végezteti el. Az első szálloda az arizonai Phoenix városában fog megépülni, a munkálatok 2020 közepén kezdődnek. Ezt még hét másik követi Austinban, Chicagóban, Denverben, Las Vegasban, San Franciscóban, San Joséban és Seattle-ben.

A hotelek célja természetesen a játékosok kiszolgálása és szórakoztatása lesz. A vendégek különféle VR- és AR-játéktermekben múlathatják az időt, és néhány helyen akár nagyobb e-sport eseményeket is lebonyolíthatnak az elképzelések szerint. Az Atari szerint a szállodák az üzleti úton lévők igényeit is kielégítik majd tárgyalótermekkel és irodákkal, de éttermek, bárok, pékség, edzőterem és moziterem is lesz a komplexumokban.

A piszkos anyagiakat tekintve az Atari máris jól járt: az aláírás után 600 ezer dollárt kapott a cég az egyik kivitelezőtől, és a bevételek 5 százaléka a játékgyártóhoz vándorol a jövőben. Rá is fér az anyagi segítség a régóta küszködő vállalatra, ugyanis az egyik konzoljuk fejlesztése állítólag pénzügyi nehézségek miatt akadozik.