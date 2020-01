Három világhírű rockzenekar, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is koncertet ad az idei Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban.

Idén nyár közepén, július 1-től 4-ig rendezik meg a fesztivált, ahol szerencsére a rockzene rajongói sem fognak unatkozni.

A 2001-ben alakult amerikai My Chemical Romance 2013-as feloszlása után tavaly decemberben állt újra össze. 2020-ban turnéra indul, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és az Egyesült Királyság mellett Sopronban is fellép. Az eddig négy stúdiólemezt készített csapatban Gerard Way énekel, Ray Toro és Frank Iero gitározik, Mikey Way játszik basszusgitáron, a turnén Jarrod Alexander dobol.