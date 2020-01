Áprilistól lehet megvásárolni a Samsung okosszekrényét, az AirDressert. Na nem azért okos, mert lehet rajta játszani vagy mert beszél a tulajdonoshoz: a ruhákat tartja frissen a dél-koreai masina, potom 1400 dollárért, átszámítva körülbelül 426 ezer forintért.

Hasonló termékekkel próbálkozott már az LG és a Whirlpool is, és a Samsung is hasonló elven működik: a ruhákat fel kell akasztani, és egy beépített levegőkeringető rendszer hő és gőz segítségével tisztítja az ingeket, pólókat, melegítőruhákat, vagy bármilyen ruhadarabot, amit a felhasználó szeretne.

A leírás szerint a szekrény kívül-belül megtisztítja ezzel a módszerrel akár a használt ruhadarabokat is. Persze a makacs szennyeződések ezzel nem tűnnek el, de például egy egyszer hordott inget frissé tud varázsolni. Az AirDresser a baktériumokat és a vírusokat is megsemmisíti, a kellemetlen szagokat pedig teljesen eltünteti. Ezzel a módszerrel az ingek simává is válnak, így állítólag még vasalni sem kell őket viselés előtt.

A szekrény működését egy mobilalkalmazáson keresztül lehet beállítani, itt adhatjuk meg például azt, hogy milyen ruhát helyezünk bele, és a különböző típusú ruhadarabok esetén melyik tisztítóprogram fusson. A Samsung a legtöbb szekrényt hoteleknek szeretné eladni, ahol sok üzletember megfordul, és fontos nekik, hogy öltözékük mindig tökéletes legyen.