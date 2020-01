A Peugeot márka már jóval az autók megjelenése előtt is ismert volt Franciaországban. A két Peugeot-fiú, Jean Pierre és Jean Frédéric 1810-ben egy vízimalmot örököltek, amit átalakítottak, így az acélt is fel tudták dolgozni. Az első Peugeot-termékre 1840-ig kellett várni: az R-modell egy tekerős kávédaráló volt, melyet tíz különböző méretben lehetett kapni. Az oroszlán is ekkoriban, egészen pontosan 1850-ben került fel az általuk gyártott eszközökre.

Habár manapság a Peugeot névről az autó jut az emberek eszébe elsőként, a korábban kerékpárokat is gyártó cég folytatta a konyhai eszközök készítését is. 1874 óta, amikor az első borsdarálójukat elkészítették, sokat változott a világ, de a franciák igyekeztek megőrizni a múlt örökségeit. 1992-ben a konyhai üzletág önállósodott, és külön vállalatként működik a PSA-cégcsoporton belül Peugeot Saveur néven.

Minden bizonnyal az egyik legkülönlegesebb termékük az a 110 centiméteres borsdaráló, mely 15 deka borsot tud magában tárolni. Az először 1987-ben gyártott Paris Prestige önmagában 7,5 kilót nyom, és inkább a konyha díszeként tudjuk elképzelni fekete lakkozásával és rozsdamentes acélból készült alkatrészeivel, mintsem ételeink fűszerezésére.

A hatalmas szerkezetnek megkérik az árát: egyes helyeken már 1250 dollárért, átszámítva 380 ezer forintért is meg lehet rendelni a borsdarálót.

