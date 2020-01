A parkour is sokat fejlődött az elmúlt években, a háztetőkön való ugrálás művészei egyre profibbakká váltak, és már ott tartanak, hogy átlag ember számára szürreális amit művelnek. Főleg ha mindezt testre rögzített kamera szemszögéből látjuk, így még hihetetlenebb, hogy ezek a srácok még élnek, és nem fekszenek mind nyakig gipszben.

A modern parkour kialakulása David Belle nevéhez köthető, akiről már középiskolás korában kiderült, hogy nagyon jól és kitartóan fut és mászik, valamint jeleskedik a harcművészetekben is. 17 évesen otthagyta az iskolát és 1997-ben Lisses-be vonult, ahol pár barátjával csapatba verődtek Yamakasi néven, ami egy afrikai törzsi nyelven kitartást jelent. Lényegben akkor alakult ki a parkour mai arca a legtöbb trükkel együtt. Egy francia filmet is forgattak Yamakasi címmel, ami mára már kultuszfilm a sportágat űzők körében. Akik azóta kapcsolódnak be a sportágba, azok legtöbben ebből a filmből tanulnak meg nagyon sok mindent. A „traceur” az, aki gyakorolja a parkourt. Feltehetőleg a francia „tracer” igéből ered, ami sietést jelent. A parkour rövidítése a pk. A nemzetközi parkourszervezet a WFPF (World Freerunning & Parkour Federation).