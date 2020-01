A texasi Waco édességgyárában dolgozók elkészítették a világ egyik legnépszerűbb csokoládészeletének óriási változatát. A 2,3 tonnás Snickers körülbelül két és fél méter hosszú, 61 centiméter magas és 56 centiméter széles.

Ahogy azt kell, az óriáscsokit be is csomagolták a munkatársak. Michael Empric, a Guinness Rekordok Könyvének ellenőre hitelesítette az eredményt. A férfi elárulta, hogy a kedvenc rekordkategóriája éppen az óriási ételekhez kapcsolódik. “Ehetőnek is kell maradnia, de hatalmas mérnöki munka is szükséges ehhez, hiszen egy 2300 kilós csokiszeletet egyben tartani nagy kihívást jelent” – mondta.

A rekorder csoki ötlete két héttel ezelőtt született meg, és mindössze egy hét alatt összerakták a wacói édességgyár dolgozói, akik a közeljövőben szétszedik és megeszik az óriás-Snickerst, nem fogják megtartani vagy kiállítani valahol.

A mogyorós-karamellás édesség a hírek szerint fontos szerepet kap majd a márka Super Bowl-reklámjában is.