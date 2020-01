A hajót a norvég mitológia istenéről, Njordról nevezte el, aki a tengerek és a szelek felett uralkodik. Tervezője szerint a hatalmas jármű 2024-re akár el is készülhet, ám egyelőre még nem talált olyan hajógyárat, aki kivitelezhetné a projektet.

Espen Øino ismert névnek számít a hajótervezők között. A monacói irodával is rendelkező norvég férfi legfrissebb tervei között egy 282 méter hosszú óriásjacht is található, mely elkészülése esetén a világ legnagyobb privát szuperjachtja lehetne.

A 12 szintes hajón 118 privát rezidenciát lehet kialakítani, melyeket húszféleképpen lehet személyre szabni. Itt most nem aprócska kabinokat kell elképzelni: a legkisebb 116, a legnagyobb 800 négyzetméteres. Mindegyik lakrészben lesz egy tágas nappali terasszal, ahonnan remek kilátás nyílhat a tengerre. Az tervek szerint ezeket a lakrészeket bárki megvásárolhatná, és saját ízlésének megfelelően rendezhetné be.

Mindezek mellett szabadon igénybe vehetőek a fedélzeten található három kültéri és egy beltéri medencék, a különféle wellness-szolgáltatások és szórakozóhelyek is. A leggazdagabbak a tengeren is hajóra szállhatnak, ugyanis a Njord orrán egy helikopter-leszálló is helyet kapott.

Az elképzelések szerint a Njord fedélzete nem csak luxuspartiknak adhatna helyet. Øino úgy álmodta meg a hajót, hogy azt kutatási célokra is lehessen használni, a tudományos küldetések, valamint a mélytengeri merülések és megfigyelések kiindulási helyeként.