A folyamatos ülés nincs jó állapotra a belső szervekre, beleértve az emésztőrendszerünket is, a legelejétől a legvégéig. Aki ülőmunkát végez, azoknál nagyobb eséllyel jelenhet meg az aranyér. Sok hiedelmet lehet hallani a betegségről, ezért először talán érdemes tisztába tenni, hogy miről is beszélünk.

Sokan úgy gondolják, hogy az ülőmunka sokkal kevésbé terheli meg a szervezetet, mint a nehéz fizikai munka. Gyakran teljesen más életmód is párosul az ilyen típusú munkavégzéshez, melyeknek ugyanúgy megvannak a saját hátrányai. A legtöbb embernek persze azonnal az olyan panaszok, mint a hát és a nyak fájdalma jut az eszébe, de van más terület is, melyről keveset beszélünk.

Visszatérve a kockázatokhoz, az ülőmunka nagy rizikófaktort jelent. A mozgásszegény életmód mellett az egészségtelen táplálkozás és az elhízás is kiválthatja a betegséget, melyek gyakorlatilag kéz a kézben járnak. Ez a hármas kombináció sok más betegség melegágya is természetesen, de talán az aranyér az egyik legkellemetlenebb mind közül, mellyel együtt kell élnie az illetőnek.

A világ lakosságának egyharmadát érintő panaszok már előre láthatóak. Egyik közvetlen előjele lehet az aranyérnek a székrekedés, melyet a rostszegény étkezés okozhat. Ilyenkor megnő az aranyér kockázata is, hiszen a nagydolog közbeni nagyobb erőlködés hatására elpattanhatnak a kitágult vénák. Ez még nem is feltétlenül jár fájdalommal: a nagyobb gondot az jelenti, amikor az aranyér begyullad, és kitapintható, kemény dudorrá válik.

Előfordulhat olyan eset is, egyik pillanatról a másikra bukkan fel az aranyér. Ezt okozhatják a csípős, fűszeres ételek, valamint a folyadékfogyasztás hiánya is. Ilyen spontán eseteknél előfordulhat, hogy a tünetek néhány napon belül maguktól eltűnnek, de ha többször is előfordul hasonló eset, az azt jelzi, hogy valami biztosan nincs rendben odalent.

A megoldást nyilvánvalóan a kockázati tényezők megszüntetése, illetve minimálisra csökkentése jelentené, azaz az ülőmunkát végzők esetében némi testmozgás (akár munka közben is), valamint a rostban gazdagabb ételek fogyasztása jelentheti. Az egészséges életmód azonban sajnos nem jelent mindenre garanciát. Mivel maga az aranyér is leggyakrabban a túlzott erőlködés miatt alakul ki, az érintett területet ilyenkor érdemes kímélni, és inkább olyan mozgásformát választani, melyek testünk más területeit veszik jobban igénybe. Ha a baj már jelen van, mindenféleképpen érdemes orvossal konzultálni a lehetséges gyógymódokról.

