Január elején kezdetét vette annak az IKEA áruháznak a megépítése Bécsben, melyet sokan a világ legzöldebbjének kiáltottak ki. A hétemeletes épület az osztrák főváros nyugati részén, a Westbahnhof mellett kap helyet, még a tágabban értelmezett belvárosban.

Az épület rengeteg zöld felületet kapott, beleértve a homlokzatot is, a tetőn pedig hatalmas növényes felületet alakítanak ki. A tervezők szerint az ingatlan jóval nagyobb szerepet tölthet be a városlakók életében, mint egy egyszerű áruház: abban bíznak, hogy az első ránézésre könyvespolcra hasonlító épület a vásárláson kívül gasztronómiai és egyéb szórakoztató célú programoknak is helyet ad majd.

A környezet mikroklímáját 160 fával javítani kívánó IKEA nem számol az autóval érkező vásárlókkal. Céljuk a gyalogosan, kerékpárral, illetve tömegközlekedéssel érkező vevők kiszolgálása. Ennek érdekében azt ígérik, hogy a megvásárolt termékek annak méretétől függetlenül 24 óra múlva már az otthonukban lesznek.

Az üzlet a tervek szerint 2021-ben nyílik a forgalmas csomópontban.