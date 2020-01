Olvass tovább

Az igen drága, viszont cserébe nem túl szép billentyűzetből többet is készítettek, melyekből a legfontosabb üzleti partnereknek küldtek egyet-egyet, de a thaiföldi királyi család egy tagja is kapott ilyen ajándékot. Az aranyozást leszámítva az eszköz ugyanazt tudja, mint egy átlagos gamer billentyűzet: minden gombja állítható színű háttérvilágítást kapott, emellett közvetlenül innen irányítható a számítógép hangereje is. Egy USB-csatlakozó is helyet kapott az oldalán, ahová az egerünket dughatjuk, így megkönnyítve a játékosok dolgát.

Akinek egyébként az aranyozás nélküli billentyűzet tetszik, az akár 119 dollárért (36 ezer forintért) megrendelheti a különböző online áruházakból.