30 nap alatt 9 kilótól szabadult meg egy fülöp-szigeteki férfi. Gabriel Migui állítása szerint egyetlen dolognak köszönheti súlycsökkenését, ez pedig a videojátékozás. Persze ne azt képzeljük el, hogy egész nap a tévé előtt ült, az ilyen jellegű szórakozás nem a fogyasztó hatásáról híres.

A férfi a Nintendo játékgyűrűjével, a Ring Fit Adventure-rel játszva égette a kalóriákat. Ezzel az eszközzel egy kalandjátékot irányíthatunk: a Nintendo Switch kontrollerjének egyik felét a rugalmas anyagból készült gyűrűhöz kell csatlakoztatni, melyben mozgásérzékelő is található, míg a másikat egy szíjjal a lábunkhoz kell kötni.

Migui korábban másképp is próbálkozott a súlycsökkentéssel. Biciklivel ment munkába és más, mozgásra invitáló videojátékokat is kipróbált, de ezek nem segítettek neki. Végül napi 25 perc játékos testmozgással 78-ról 69 kilóra fogyott, miközben étrendjén is változtatott.

“Nem túl olcsó, de jó üzlet volt” – utalt a férfi a Magyarországon 25 ezer forint körüli áron kapható kiegészítőre.