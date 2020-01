Phil McGraw már több mint húsz éve szerepel az amerikai tévécsatornákon. Az Oprah Winfrey műsorában feltűnt orvos hamar egyfajta celeb lett, így 2002 szeptemberében elindította a Dr. Phil néven futó önálló műsorát, mely azóta már 17 évadot megélt.

A 69 éves férfi munkássága nem volt mentes a botrányoktól sem, többször is átveréssel gyanúsították, miután a vásárlók haszontalannak vélték a nevével fémjelzett termékeket. A dokit ez nem igazán zavartatta, komoly pénzeket zsebelt be ebből, valamint a tévézésből, melyből jutott bőven mindenhova.

Phil 2007-ben egy villát is vett Los Angeles északnyugati részén. Ezzel nincs is semmi gond: ha sok pénzhez jutnánk, a legtöbbünk biztosan venne belőle legalább egy házat. A férfi sohasem élt Beverly Crest lejtőin, a fia használta a most 5,75 millió dolláros (1,71 milliárd forintos) áron eladásra kínált ingatlant.

Az 573 négyzetméteres belső tér impozánsan hangzik, ám a berendezését elnézve sokan kételkednek abban, hogy ebben a formában új gazdára talál-e az ingatlan. A lakás egyik különlegessége az ebédlő, ahol fura medvealakok és a falra akasztott fegyverek társaságában költheti el az itt élő lakomáját. Szó mi szó, a kétszintes épület igen bizarrul fest, de beszéljenek inkább a képek.