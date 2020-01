Árpád pokoli percei

„Azzal hülyítettük egymást a haverokkal, hogy nem vagyunk kákabélűek, mi aztán tudunk enni. Szinte felvágtunk egymás előtt, mennyit pusztítunk el az ünnepi menüből. Nem mondom, a második nap már rosszul voltam a sok ételtől, de arra gondoltam, nem nyavalygok, mert az amolyan csajos dolog. Hősiesen faltam tovább az elém rakott ételhalmokat, ám a harmadik napon az anyósoméknál már csak pár falatot tudtam lenyelni. Persze a haveroknak ezt nem árultam, el, mint ahogy arról sem beszéltem senkinek, mennyire nehéz pillanatokat éltem át a vécén. Szorulásom lett a sok zsíros ételtől. Bár fel voltam puffadva és jól esett volna könnyíteni magamon, már előre féltem attól a fájdalomtól, amit vécézés közben éreztem. A hétköznapokban sokat mozgok, a rengeteg kaja olyankor valahogy jobban elfér bennem, karácsonykor viszont csak eldőltem a kanapén, és kapcsolgattam a tévét – meséli Árpi. – Persze alkoholt is ittam, sört, meg pezsgőt, de arra már nem figyeltem, hogy vizet is igyak, és azt hiszem ez sem tett jót nekem. Pár napig azt gondoltam, hogy ennyi ennivaló és alkohol után szinte természetes, hogy szorulásom lett és majd idővel helyreáll a rend, de kiderült, hogy tévedtem.

Ijesztő a vérfolt, mégsem kell egyből a legrosszabbra gondolni

Pokoli volt hosszú perceket ülni a klotyóban és erőlködni, de az még pokolibb volt, amikor vérfoltot vettem észre a vécépapíron. Nagyon megijedtem, de nem mertem beszélni róla, szégyelltem a nejem előtt, úgy éreztem, ez nem férfias dolog. Homokba dugtam a fejem, de a panaszok nem szűntek meg. Sőt, a legváratlanabb pillanatokban fájdalmat is éreztem, szinte állandóan viszketett a végbelem környéke, és sokszor éreztem úgy, mintha nem sikerült volna mindent kiürítenem. Nemcsak a feleségemnek, de a haveroknak sem mertem beszélni a bajomról. Aztán már éreztem is egy kis csomót a végbelemben. Bújni kezdtem az internetet, és több cikk elolvasása után rájöttem, hogy nekem bizony aranyerem van. Kicsit megnyugtatott, amikor megtudtam, ez mára népbetegségnek számít, annyira sokan küszködnek vele. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt és elmondtam mindent az asszonynak. Mosolygott, amikor elárultam, miért titkoltam előle a bajomat, majd kiderült, hogy a testvére, sőt az apja is régóta küzdenek az aranyérrel. Azt mondta, tudja, hogy imádom a nehéz kajákat, de ha nem akarom ezt a fájdalmat, akkor változtatnom kell az étrendemen.