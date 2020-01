Vannak persze olyanok is, akiknél csak nagyon ritkán jelentkeznek az aranyér egyes tünetei. Szélsőséges esetben csak az váltja ki náluk az aranyeres panaszokat, ha mondjuk sokáig ülnek kemény felületen, például miután lezavartak egy néhány hetes tiszai vízitúrát. Azoknak, akik rendszeresen tapasztalják a fentebb leírt „szögesdrót-jelenséget”, érdemes felkeresniük egy proktológus szakorvost, mert az ő segítségével könnyebb megtalálniuk a bajok forrását, az orvos útmutatásai alapján pedig megvalósíthatják azokat az életmódbeli változtatásokat, melyek nem csupán az életminőségük javítása, de az egészségük megőrzése érdekében is szükségesek lehetnek.

Az aranyér elsősorban azokat érinti, akik alapvetően ülőmunkát végeznek. Egy friss felmérés szerint az Európai Unióban tízből négy ember tölti a munkaidejét ülve. Hazánkban a munkavállalók harmada végez ülőmunkát, emiatt az aranyér Magyarországon is sok embert érint. Az aranyeres csomók kialakulásában a mozgásszegény életmód, illetve az elhízás ugyancsak szerepet játszhat. Emellett az áldott állapotban lévő nők, valamint azok is jobban veszélyeztetettek, akik rendszeresen fogyasztanak erős, fűszeres ételeket, illetve alkoholt.

Veled is megtörtént már, hogy amint „nagyvécézés” után visszaültél a kényelmes karos- vagy forgószékedbe, hirtelen úgy érezted, mintha szögesdrótba ültnél volna? A végbélnyílás körül jelentkező kellemetlen, szúró vagy éles fájdalom sokszor a legváratlanabb helyzetekben jön elő. Nem figyeltél rá, pedig ennek a fájdalomnak lehetett előzménye: a vécépapíron már lehet, hogy voltak itt-ott véres cseppek vagy foltok. Az erős végbéltáji fájdalmat ugyanis a begyulladt, dudorossá és tapinthatóvá váló aranyér okozza. Ez a fájdalom székeléskor fokozódik, és azután sem szűnik meg teljesen, mert feszítő, szúró fájdalom maradhat vissza, amely ülés közben is problémát okoz.

Olvass tovább

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az elhanyagolt aranyér a végbél rákos megbetegedésének is melegágya lehet, éppen ezért oda kell figyelni a tünetekre, hogy senki se veszítsen el egy gondoskodó családapát vagy feleséget, szerető barátot vagy barátnőt. A tünetek kezelése nélkül ráadásul az aranyér begyulladhat, az ily módon keletkező csomó felszíne pedig sebesre dörzsölődhet, váladékozhat is. Ezáltal nehezebbé válik a végbél környékének tisztán tartása, így a szögesdrót-effektushoz még kellemetlen, viszkető érzés is társulhat.

Mit tegyek, ha aranyerem van?

Ahogy korábban is jeleztük: fordulj orvoshoz! Csak ő tudja megállapítani, hogy külső vagy belső területet érint-e a betegség, illetve azt is, hogy milyen stádiumú aranyered van. A tünetmentes változat rendszerint nem igényel kezelést, éppen ezért azoknak nincs miért aggódniuk, akik nem észlelik a fent leírt szimptómák valamelyikét. Az aranyérre ilyenkor maximum végbéltükrözés esetén derülhet fény (amire egyébként érdemes járni ötvenéves kor felett!). A második stádiumban a csomók székeléskor rövid időre kitüremkednek a végbélnyíláson kívülre, ám utána maguktól visszahúzódnak. Harmadik stádiumban az aranyér még lehet gyulladásmentes, de viszkető, szúró és égő érzés, illetve vérzés már előfordulhatnak. A negyedik stádiumban a kívülre került ércsomók már nem helyezhetők vissza, és a betegnek szembesülnie kell a gyulladt aranyér minden tünetével. A harmad- és negyedfokú változatok előbb-utóbb súlyos problémává növik ki magukat, a gyulladás és a véralvadékok megjelenése miatt.

Az enyhe panaszokat is ki kell vizsgálni, de azok rendszerint a széklet javításával, vagy puhításával, ülőfürdővel, tablettával, kúppal vagy kenőccsel kezelhetők. A véralvadék miatt fájdalmassá váló aranyeret ülőfürdővel lehet kezelni, helyi érzéstelenítéssel együtt. Általában a korszerű gyógyszeres kezelés 3-4 nap alatt jelentős mértékben enyhíti a tüneteket, de előfordulhat, hogy a csomókat még heteken át ki lehet tapintani, mivel a véralvadék felszívódásához több időre van szükség. Egyes esetekben injekciós kezelésre is szükség lehet: ez a csomókba történő gyógyszerbeadást jelenti, ami – a visszeres kezelésekhez hasonlóan – a vénák kiürülését segíti elő. A befecskendezett gyógyszer segíti a hegképződést is, ezáltal gyorsabban gyógyulhatnak az aranyér miatt keletkezett dudorok is. Szélsőséges esetekben műtéti beavatkozás is indokolt lehet, ám az operációról minden esetben az orvos dönt.

Hogyan lehet elkerülni?

Érhető módon ezek után úgy döntöttél, hogy szeretnéd elkerülni az aranyér tüneteit. Ami nagyon fontos, hogy már gyermekkorban érdemes erre figyelni azoknál, akiknek „aranyeres” szülei vannak. Megelőző hatású lehet minden székrekedés ellen irányuló törekvés, így például a rendszeres étkezés, valamint a meleg italok (például tea, tej) fogyasztása reggel, éhgyomorra. Javasolt továbbá figyelni arra a kisgyerekeknél, hogy a székletürítés lehetőleg mindig ugyanabban az időben történjen. A beállt életritmus ugyanis kevésbé késztetheti a gyermekeket és a felnőtteket arra, hogy a székletet visszatartsák.

Fontos továbbá odafigyelni a megfelelő táplálkozásra. Fogyassz rendszeresen rostokban gazdag, friss zöldségeket és gyümölcsöket, teljes kiőrlésű péksüteményeket. Iktasd be az étrendedbe a tejtermékeket, a müzlit, a mézet és a mazsolát is. Ha hajlamos vagy a székrekedésre, akkor érdemes gyakran fogyasztanod joghurtot, savanyú káposztát, szilva- és baracklekvárt, kis mennyiségű kávét, illetve szőlőt. A „székletfogó” ételek, például az alma, a banán, a kakaó, a csokoládé, valamint a fehér kenyér fogyasztását pedig mérsékelni kell. Helyes táplálkozással tehát elősegíthetjük, hogy a széklet lágyabb legyen. Természetesen szükség van mindezek mellett az elegendő mennyiségű folyadékbevitelre, mert a dehidratáltság télen sem tesz jót a szervezetnek. A rostdús, kevés cukrot tartalmazó ételek megelőzik a lassú bélmozgást.

A rendszeres sportolás ugyancsak gátolhatja az aranyér kialakulását. Végezz naponta legalább fél órán át olyan testmozgást, ami fokozza a vérkeringést. Ez lehet például egy kis séta, úszás, vagy könnyed torna is. Tilos viszont ilyenkor a haspréssel, hasüregi nyomásfokozással járó sportokat űzni, mert ezek fokozhatják a kellemetlen panaszok kialakulásának esélyét. Ha viszont nincs időd rendszeresen edzeni vagy uszodába járni, akkor egy könnyen elvégezhető gyakorlatot is elsajátíthatsz. Ez a feladat annyiból áll, hogy mindennap 5-6 alkalommal 10 másodpercre szorítsd össze a fenékizomzatodat, hiszen ez a gyakorlat jelentős mértékben erősíti az alsó medencei izmaidat. Bízunk benne, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy el tudd kerülni az aranyérbetegséget, vagy ha már megtapasztaltad, akkor minél előbb magad mögött tudhasd ezt a problémát!

Szponzorált tartalom A cikk Phytotech Hungária támogatásával készült.