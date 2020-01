A Golden Globe-díjakról döntő újságíró-szervezet 25 filmes és televíziós kategóriában osztja ki elismeréseit. A filmek közül Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte be a legtöbb, hat jelölést, és Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza követi öt jelöléssel. Mindkét alkotás a Netflix produkciójában készült.

A rendezők közül a dél-koreai Bong Dzsun Ho (Élősködők), Sam Mendes (1917), Todd Philips (Joker), Martin Scorsese (Az ír) és Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood) esélyes a díjra. A színészek mezőnyében a Jojo Nyusziban szereplő 12 éves Roman Griffin Davis, Adam Driver (Házassági történet) vagy Joaquin Phoenix (Joker) is díjazott lehet, a színésznőknél pedig Awkwafina (The Farewell), Saoirse Ronan (Kisasszonyok) és Renée Zellweger (Judy) nevét is emlegetik a lehetséges győztesek között.

A televíziós pályafutást elismerő Carol Burnett-díjat Ellen DeGeneres, a filmes életművet jutalmazó Cecil B. DeMille-díjat pedig Tom Hanks veheti át.

A Golden Globe műsorát először 1964-ben közvetítette országos televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton Hotel, ahol a sztárok fehér asztal mellett ülve élvezik a szórakoztató gálát. Idén a klímaválságra való tekintettel a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra: a teljes menü vegetáriánus lesz, nem használnak műanyag palackot és amit lehet, újrahasznosítanak a ceremónia kellékeiből, például a vörös szőnyeget is.