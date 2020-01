Kimi Räikkönen lassan húsz éve a Forma-1-es mezőnyt erősíti, ez idő alatt pedig ő is kiharcolt magának egy olyan fizetést dobogós helyezéseinek, futamgyőzelmeinek és világbajnoki címének köszönhetően, hogy valószínűleg még a gyerekeinek sem lesz anyagi gondja.

A 40 éves pilóta számos kollégájához hasonlóan otthagyta szülőhazáját, és Svájcban telepedett le. A finn versenyzőnek ez duplán jól jön, jelenlegi csapatának központja is az alpesi országban van, de 2009-es költözése mögött vélhetően a kedvező adózási feltételek álltak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) által megosztott bejegyzés, Júl 16., 2019, időpont: 8:57 (PDT időzóna szerint)

Räikkönen 2009-ben vette meg azt a villát, ahol jelenleg él feleségével és két gyermekével. A Zürich mellett fekvő Baar faluja nem túl nagy, itt található a Jégember által Pillangóként elnevezett épület. A 278 négyzetméteren elterülő ingatlanban medencézni is lehet a házon kívül és belül is, de saját edzőtermük is van, melyet férj és feleség egyaránt ki is használ. A híresztelések szerint Räikkönen nem kevesebb mint 24 millió dollárt, átszámítva több mint 7 milliárd forintot költött álmai otthonának megépítésére.