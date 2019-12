Az Egyesült Államok és Kanada határán található a Just Room Enough Island, melynek jelentése éppen elegendő hely. Az aprócska sziget azzal került be a turistalátványosságok közé, hogy nemrégiben a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ legkisebb lakott szigete.

A 310 négyzetméteres földdarabot egy amerikai család vásárolta meg még az 1950-es években. Ekkor még nem gondoltak arra, hogy a nyaralónak szánt terület egy nap felkapott érdekesség lesz. Ahhoz, hogy a Sizeland család tulajdonát elismerjék, néhány követelményeinek teljesülnie kellett.