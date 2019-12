Személy szerint eddig elkerült a Mandalorian sorozat körüli őrület, de egy dologgal már tisztában vagyok annak ellenére, hogy egy másodpercet sem láttam a Disney pénzelte alkotásból. Immár van apró Yodája a Star Wars univerzumnak.

Egy figura, ami mézes-mázos cukiságával nem megosztja, hanem összeforrasztja a Csillagok Háborúja univerzum rajongóit. Így a plüssfigura érkezése is csak idő kérdése volt.

Már rendelhető a 28 centis figura, a kiszállításokra azonban márciusig várni kell. Meglepő, hogy a profitorientált óriáscég nem karácsonyra szórta meg a piacok különféle méretű, anyagú kis Yodával, de most a kreativitás felülírta az üzleti célokat.

Jon Favreau, a Mandalorian producere maga kérte, hogy semmiképpen ne legyenek Baby Yoda játékok, nehogy valamelyik játékgyártó elspoilerezze a karaktert a nézőknek.

When Werner Herzog said, “I would like to see the baby,” we felt that. So here’s a brand-new Child plush for you to cuddle. https://t.co/kojuYDB5VU #TheMandalorian pic.twitter.com/8Mv2xAg8jA

— shopDisney (@shopDisney) 2019. december 23.