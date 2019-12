Limitált példányszámban jelenik meg az a naptár, melynek oldalain az orosz női jégkorongliga (KHL) játékosai találhatóak. Hogy a hölgyek felkeltsék a sportágat kevésbé követők figyelmét, ezúttal hagyták a korcsolyákat, a sisakokat és a vállvédőket, helyettük inkább virágok és növények öltöztették őket.

Az egyes képek tükrözik az adott évszak világát, de a modellek is beleszóltak abba, hogy mit is adjanak rájuk. Kétségtelen, hogy a végeredmény látványos lett: a képek nem sokat bíznak a fantáziára, de nem is közönségesek.