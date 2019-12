Annak idején sorozatként indult az MTV zenecsatornán a Jackass című sorozat 2000 és 2002 között. A műsorban a főszereplők értelmetlen, őrült, gusztustalan és veszélyes szívatásokat vállaltak be. Később dobták a sorozatformátumot, és 2010-ig három film jelent meg Jackass címmel.

A műsornak köszönhetően ismerhettük meg Johnny Knoxville, Steve-O vagy éppen Bam Margera nevét, akik nagyobb filmekben is szerepet kaptak. Közülük talán a legnagyobb név Knoxville, akit a Men in Black második részében és a Hazárd megye lordjai-filmek modern változatában is láthattunk.

Egy szolidnak mondható mutatvány a harmadik részből

A színész 44 évesen újra visszatérhet az ökörködéshez, ugyanis a Paramount filmstúdió bejelentette, hogy 2021. március 5-én a mozikba kerül egy újabb, hasonló tematikájú alkotás. A munkálatok a hírek szerint már megkezdődtek, de a szereplőkről egyelőre nincs információ.

Habár korábbi interjúkban számos szereplő elárulta, hogy nem szívesen csinálna még egy Jackass-filmet, könnyen lehet, hogy némi pénzért visszatér néhány jól ismert arc. Pénzből pedig akad bőven, a franchise (beleértve a sorozatot, a három filmet, valamint a Bad Grandpa című, Knoxville egyik Jackass-karakterén alapuló filmet) az utóbbi két évtizedben 335 millió dollárt (99,5 milliárd forintot) termelt.