Amy Winehouse igen fiatalon, mindössze 27 évesen hunyt el 2011-ben alkoholmérgezés miatt. Az amerikai énekesnő rövid karrierjének leghíresebb száma a Rehab volt, melyben drogproblémáiról is vallott a sztár.

Winehouse hagyatékából most egy kiállítást szerveznek. Az amerikai Recording Academy (Hanglemez Akadémia) közlése szerint a tárgyak között megtalálhatóak korábban nem látott, kézzel írott dalszövegek, házivideók, naplóbejegyzések is. A Beyond Black – The Style of Amy Winehouse (A feketén túl – Amy Winehouse stílusa) című kiállítás január 17-től április 13-ig lesz látható a Los Angeles-i Grammy Múzeumban, de az anyagot elviszik majd Santiago de Chilébe, Londonba és Írországba is.