Hatalmas játékot bemutatva, 3-2-re legyőzte Fallon Sherrock a PDC darts világbajnokságon a férfi világranglista 77. helyezett Ted Evettset. Sikerével ő az első nő, aki a világbajnokságok történetében legyőz egy férfit.

HISTORY MAKER! @Fsherrock managed to defeat Ted Evetts by 3 sets to 2.

Awesome match, awesome achievement for Women’s darts!

Fallon become the first women to win a match on a @OfficialPDC World Championships!

THANK YOU #FALLON!

No words to describe how proud we feel! pic.twitter.com/c65YyrjhZ0

— L-style Europe (@LstyleEurope) December 17, 2019