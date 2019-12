Habár rengeteg van belőle, a víz egy olyan kincs, melyre vigyázni kell. Ezt az információt a legfiatalabb generációnak játékos formában lehet átadni, melyek bemutatják, hogy mi mindenre is jó ez a folyadék. Az alábbiakban öt érdekes játékot mutatunk be, melyek valamilyen módon a vízhez kapcsolódnak.

Rendkívül fontos szerepet tölt be világunkban a víz. Már elődeink is a négy fő elem közé sorolták a színtelen, szagtalan folyadékot. Bolygónk felszínének 71 százalékát ez az anyag borítja, de az emberi szervezet 50-70 százalékát is a hidrogén- és oxigénatomokból álló molekulák sokasága alkotja.

Vízi kristályok

A víz kincseket is rejthet magában, ahogy ezt az alábbi játék is bizonyítja. A tudomány segítségével egyedi, színes és csillogó vízi kristályokat alkothat meg a játékos, melyhez a készletben minden megtalálható, még a védőfelszerelések is. A természeti jelenség a szemünk láttára zajlik le, a túltelített oldatból gyönyörű alakzatok válnak ki.

Vizes színező

A kémiához még nem konyító korosztály is varázsolhat a víz segítségével. Ez a vizes színező előre megrajzolt képeket tartalmaz különböző állatokkal. A festéshez csak egy tálka vízre van szükség. Az ecsettel benedvesítve a lapokat megjelenik a színes kép, ami kb. 5 perc száradás után eltűnik, és kezdődhet elölről a móka.

Sós vízzel működő autó

Víz hajtja az autót? Nem varázslat, tényleg így működik a Shell töltőállomásokon is elérhető játék. Az autó belsejében egy kis fémlap található, melyre néhány csepp sós vizet cseppentve elektronok szabadulnak fel és megindulnak a motor felé. Egy pohár víz több napra elegendő energiával is ellátja a kis játékot, ezzel is demonstrálva, hogy mekkora erő lakozik a vízben.

Hidas készlet

A fő szerepet a víz kapja, ennek segítségével ismerik meg a kicsik az ok-okozati összefüggéseket, a fizikát, és ez ösztönzi őket a mozgásra is ebben a hidas-hajós játékban. A szettekhez és modulokhoz kiegészítők is tartoznak, hogy még szórakoztatóbb legyen a játék: egy vízimalom, egy konténeres hajó, egy kisautó, két híd, egy daru és egy gát vízpumpával, melyek a vízi közlekedés rejtelmeibe is bepillantást engednek.

Motorcsónak

Egy ilyen összeállításból persze nem maradhat ki egy motorcsónak: a képen látható modell már egy komolyabb színvonalat képvisel a maga 25 km/órás csúcssebességével, ráadásul egy telepített kamera segítségével wifin keresztül élőben láthatjuk a hajó szemszögéből, merre is haladunk. A 150 méteres hatótávolságú hajó egyetlen töltéssel 7-8 percig bírja a játékot.