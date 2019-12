A Ferrari egyik legkultikusabb autója a 250 GT, mely az utakat és a versenypályákat is uralta a maga idejében. Az SWB verzió az olaszok vérbeli versenygépévé vált: a rövidebb tengelytávú autó 1960-ban és ’61-ben szinte verhetetlen volt, többek között a Tour de France-t és a le mans-i 24 órást is megnyerték.

A képre kattintva galéria nyílik

Mindössze három olyan jármű készült, melynek a jobb oldalára szerelték a kormánykereket. Ezen példányok közül is kiemelkedik a 7-es rajtszámot viselő, mely Rob Walker színeibe öltözött. A Forma-1-ben is megforduló csapatvezető a királykategória egyik legjobbját, a világbajnokságon négyszer is ezüstérmet szerző Stirling Mosst ültette a volán mögé Goodwoodban, a Tourist Trophy-n.