Az egész internet a The Mandalorian című Star Wars-sorozaton pörög jelenleg. Az űropera univerzumában a A Jedi visszatér után elhelyezkedő széria a a Disney+ streamingszolgáltató eddigi legnagyobb sikere, így nem csoda, hogy az első átiratok már meg is jelentek az interneten.

Nemrégiben egy, a filmezéshez is értő humorista alkotott a Mandalorian jeleneteiből egy, a spagettiwesternek világát megidéző előzetest, és nem kellett sokat várni, hogy a 80-as évek sitcomjait koppintó változat is elkészüljön. Az eredmény zseniális lett, már 25 ezer megosztásnál jár a Facebookra feltöltött videó, és közel 800 ezren látták.

Hogy a dolog még autentikusabb legyek, a készítő a videót úgy szerkesztette meg, mintha egy VHS-kazettás felvételt nézne az ember. Maga a zene is egyébként egy akkori sorozatból, a My Two Dadsből lett átemelve. Az 1987 és 1990 között 3 évadot megélt vígjátéksorozatban egy kislány a főszereplő, aki anya nélkül marad, és két férfi próbálja felnevelni őt.

Elképzelhető, hogy a közeljövőben még számtalan remekül sikerült trailerkoncepciót kapunk az internet mélyén rejtőző művészektől, kíváncsian várjuk őket!