Néhány hete jelent meg a Need for Speed legújabb része, amely a Heat nevet kapta, ezt próbáltuk ki élő Facebook-bejelentkezésben advent első vasárnapján. A legnagyobb újítás játékmenetben, hogy éjszaka és nappal is versenyezhetünk: nappal a legális, zárt pályás futamokon indulhatunk, éjszaka pedig full illegálban nyomhatjuk és menekülhetünk a zsaruk elől.

A játékot a Konzolvilág bocsátotta rendelkezésünkre, ezúton is hatalmas pacsi a srácoknak!

Egy ponton a technika közbeszólt, megszakadt az élő adás, de nem adtuk fel. Innen a folytatás:

Advent második vasárnapján is játszunk kicsit, folytatjuk a Need for Speed új részét, ha van kedvetek, tartsatok velünk a Facebookon.