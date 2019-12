A Corum nem tartozik az ismertebb, klasszikus svájci óragyártók közé. A múlt század második felében, 1955-ben alapították a vállalatot, és azonnal komoly sikereket értek el, amikor előrukkoltak aranypénzekből készült óráikkal.

Ők voltak az első óragyártók egyike, akiknek eszükbe jutott, hogy egy tradicionális autómárkával érdemes lehet együtt dolgozni, mely az embereknek azonnal a luxust és az exkluzivitást juttatja eszébe. Így sikerült 1976-ban megszerezni a Rolls-Royce engedélyét, és megkezdődött a Corum Rolls-Royce gyártása.

A képre kattintva galéria nyílik

Maga az óra egyébként a legtöbb prémiumkategóriás terméktől eltérően nem egy kronográf, mindössze két mutató rejtőzik a számlapon. Ebben is rejlik a bája a 18 karátos aranyból készült szerkezetnek, melyet egy miniatűr Rolls-Royce hűtőrács mögé rejtettek. Az eszköz rendkívüli módon részletes lett: habár az arany egy puha fém, a dupla R-betűs embléma, valamint a felette pihenő Spirit of Ecstasy közel 40 év után is kiváló állapotban van.

A bőrszíjas, 18 köves ritkaság a piacot közelebbről ismerők szerint jó vétel lehet, ugyanis ezeknek az óráknak közeljövőben jelentősen megemelkedhet az ára. Az időmérő eszközt december 7-én Monacóban árverezik el, a becslések szerint 6 és 12 ezer euró (2 és 4 millió forint) között lehet a végső vételár.