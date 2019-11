Az Óváros téren álló majdnem 20 méteres karácsonyfa már messziről látható, ugyanis minden egyes ágán világító füzért helyeztek el. A szemet gyönyörködtető fenyő alatt eltörpülnek a hagyományos piros házikók, melyek ellepik a környéket. Az utcácskák között sétálgathatunk, megkóstolhatjuk kedvenc ünnepi italunkat, és kipróbálhatjuk a hagyományos cseh ételeket is.

Habár még csak november van, számos helyen megnyíltak már a karácsonyi vásárok, melyek a legsötétebb, legkomorabb téli estéken is egy elvarázsolt, kellemes világba repítik az erre fogékony embereket. Az illatok és a színek magukba szippantják a járókelőket, de vásár és vásár között is van különbség. Az alábbi összeállításban öt olyan ünnepi forgatagról olvashattok, melyek az elmúlt években bebizonyították, hogy helyük van a legjobb karácsonyi vásárok között, és érdemes élőben megnézni őket.

Eger

Az adventi időszakra a város három ikonikus tere – Dobó tér, Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere – ünnepi fényruhába öltözik, amit a Vár csodás díszkivilágítása tesz utánozhatatlanná. A barokk belvárosban sétálgatva biztosan karácsonyi hangulatba kerülünk. A város vendéglátóhelyei erre az időszakra ünnepi menüajánlattal készülnek és forralt boros különlegességeket is megkóstolhatunk.

Győr

Varázslatos környezetben, csodás programokkal és gasztronómiai különlegességgel várja a győri adventi vásár a látogatókat. A Széchenyi téren található ünnepi forgatag egyik látványossága a fényfestés, az idei évben ráadásul ez is megújul: lézer helyett 3D épületfestések csodálhatók meg a bencés rendházon, illetve a templomon is. Ezen felül többek között korcsolyapálya és óriási mesekönyv is várja a kisebbeket.

Budapest

A lista nem lehetne teljes fővárosunk adventi vásárai nélkül! A legismertebb talán a Vörösmarty téren található, de érdemes megtekinteni az évek alatt szintén nagyra növő másikat is mely a Bazilika előtt található. Habár a két helyszín közel van egymáshoz, mégis külön vásárokról van szó. Utóbbit ráadásul Európa második legszebb karácsonyi vásárának is megszavazták, így érdemes arra is elsétálni a délutáni-kora esti órákban.