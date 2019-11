Ahogy a videóban is látható, a későbbiekben el is törte teniszütőjét, amit a bírák szintén nem néztek jó szemmel. Az aznap formán kívül lévő teniszcsillag törött ütőjét egy labdaszedő fiú Williams engedélyével elvitte magával, majd később 500 dollárért (150 ezer forintért) továbbadta másnak. Hamarosan egy árverés keretében ismét új gazdára találhat.

Williams többször is nézeteltérésbe keveredett a játékvezetővel, aki először megbüntette őt, amiért a lelátóról segített neki edzője. Ez tiltott, azonban Serena váltig állította, hogy nem csalt sem akkor, sem korábban.

A Wilson Blade ütő igen kelendő lehet, ugyanis egy 2100 dolláros (632 ezer forintos) ajánlat már be is futott érte. Ken Goldin, az árverést lebonyolító Goldin Auctions vezetője elárulta, ennél jóval magasabb vételárra számít december 7-én, amikor számos más sportrelikviát is elárvereznek. “Szerintem az alsó határ 10 ezer dollár lehet, de nem lennék meglepődve a 25 ezer vagy 50 ezer dolláros (15 millió forintos – a szerk.) áron sem” – mondta.

Az aukció legértékesebb tétele egyébként egy olimpiai aranyérem lesz, melyet az 1936-os berlini olimpián Jesse Owens nyert. Emlékezetes, hogy a színes bőrű atléta éppen Adolf Hitler orra előtt nyert négy aranyérmet, megelőzve a német sportolókat. Ezekből egyet jóbarátjának ajándékozott annak idején, most ezt a relikviát kínálják eladásra 250 ezer dolláros (75 millió forintos) kikiáltási áron.