Joseph Tetteh Ashong, vagy ahogy a legtöbben hívják, Paa Joe 1947-ben született Ghánában. A férfi úgy döntött, hogy koporsókészítőként keresi a kenyérre valót, és elszegődött a nyugat-afrikai ország akkori legismertebb koporsókészítője mellé segédnek. A mester, Kane Kwei nem egy hétköznapi asztalos volt: művészi szintre emelte a koporsók és urnatartók készítését.

Paa Joe-nak volt kitől ellesnie a tudományt, 1976-ban pedig belevágott a saját üzletébe. A férfire 1989-ben figyeltek fel, ekkor hívták meg az első nagyobb kiállításra is Párizsba. Azóta hívták már számos helyre Európában, de Amerikában és Japánban is vendégeskedett már, több díjat is bezsebelve.