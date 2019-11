Közeleg az év vége, 2019 utolsó hónapja, és vele együtt a karácsony is. Sok férfinak gondot okoz az ajándékvásárlás, gyakran ötletük sincs, mit is adjanak a hozzájuk legközelebb állóknak. Talán még nehezebb a helyzet akkor, ha egy másik férfi számára keressük a tökéletes meglepetést – legyen szó akár a szülőkről vagy a legjobb barátokról. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány apróságot, melyeknek a legtöbben biztosan örülnének.

Fiatalosan, lendületesen

A férfiak gyakran hajlamosak elviccelni az ajándékozást, ha egy barátról vagy fiútestvérről van szó. Pedig lehet valóban hasznos meglepetéssel is készülni, például olyannal, ami közös élményeket is eredményezhet, mint például egy videójáték. Annak, akinek nagyon számít a jó megjelenés, jó ajándék lehet egy szakállvágó is, vagy a Versace Eros illata. Készítői a férfi test tökéletességének kiemelését helyezték a középpontba a mentával, az olasz citrommal és a zöldalmával. Hasonló stílusban született meg a Versace Eros Flame is: illatjegyeit az erős kontrasztok határozzák meg, melyben egymást gazdagítják kiegészítik a legnemesebb és legelegánsabb összetevők, mint például a madagaszkári feketebors vagy a vad rozmaring.

Az érett férfi

Ha már rég hátrahagyta a PlayStationt az ajándékozott, szóba jöhetnek olyan ajándékok is, mint egy multiszerszám, amellyel minden helyzetből kivághatjuk magunkat. Egy érettebb, bölcsebb emberhez jellegzetes illat is társulhat, mint például a papirusszal, grapefruittal és fügelevelekkel fűszerezett Dylan Blue.