Nem mehetünk el szó nélkül Mike új autója mellett sem, amely egy gyönyörű Porsche 911 Carrera 4S. Legutóbb az első részben vezetett Porschét Will Smith karaktere, egy 964 Turbót. A második részben pedig egy Ferrari 575M Maranello volt a privát autója.

Will Smith és Martin Lawrence harmadjára is rosszfiúnak áll és megpróbálják leszakítani az arcunkat egy erősnek ígérkező akciófilmmel. A Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk a trilógia lezárása lesz, és nagyon úgy tűnik, hogy hű marad az első két részhez.

A 911 Carrera 4S háromliteres boxermotorja 450 lóerős (+20 LE az elődhöz képest) és 530 Nm-es nyomatékkal bír. Végsebessége 304 km/óra és 3,6 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. A korábbi hétfokozatú PDK váltót lecserélték, helyébe egy még fürgébben kapcsoló nyolcfokozatú egységet állítottak.

Világújdonság a WET (azaz nedves) vezetői mód, amelyet a kormányon elhelyezett forgókapcsolóval is kiválaszthatunk, de nedves úton való haladáskor magától is aktiválódik az aszfaltról felverődő víz hangjára, amelyet a kerékdobokban elhelyezett mikrofonokkal érzékel. Ilyenkor úgy változik a teljesítményleadás karakterisztikája, a hajtáslánc úgy variálja az erőelosztást, hogy a csúszóssá vált úton is a lehető legnagyobb tapadás legyen elérhető.

Az új 911-es Porschét több ízben is vezettük, de legfrissebb tesztünkben a Cabrióba kóstolhattunk bele.