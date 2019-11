Ez már csak azért is csalódás a Paramount, Skydance Media és 20th Century Fox számára, mert a Terminátor hatodik részére nemcsak Arnold Schwarzeneggert és Linda Hamiltont, de James Cameront is sikerült visszacsábítani a projekthez, igaz, Cameron csak produceri minőségben volt jelen, a rendezést pedig a Deadpool-lal nagyot alakító Tim Miller vállalta.

Szóval a nagy nevek adottak voltak, most a The Hollywood Reporter szerint mégis úgy áll a dolog, hogy a film akár százmilliós veszteséget is hozhat a stúdióknak, szóval egyhamar lehet nem érkezik újabb Terminátor-film.

A Warner Bros. Joker-filmje a második helyen végzett 13 milliós hétvégi bevételével, amellyel együtt Észak-Amerikában már 299 millió, a világ többi mozijában összesen 934 millió dollárt hozott.

A harmadik helyet a Demóna: A sötétség úrnője szerezte meg 12,2 millió dolláros jegyárbevétellel, az Észak-Amerikán kívüli piacokkal együtt már 383,2 milliónál tart.

A vártnál erősebben nyitott a Harriet, a Focus Features életrajzi filmje Harriet Tubman afroamerikai polgárjogi harcosról, a rabszolgák felszabadításáért vívott küzdelem egyik hőséről, melyre 12 millió dollár értékben váltottak jegyet a nyitó hétvégén.

A toplista ötödik helyezettje az Addams Family – A galád család 8,5 millió dolláros hétvégi bevételével.