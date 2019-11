Le mernénk fogadni, hogy minden fiú fogott a kezében köpőcsövet, vagy lőtt ki valamilyen gumit a kezei közül középiskolában. Vannak olyanok azonban, akiknek ez nem elég, és nagyobb tűzerőre vágynak.

Nekik találták ki a Rubber Band Minigunt. A legendás Gatling-géppuskára hasonlító szerkezet betöltése komoly előkészületeket igényel, de a készítők szerint öt perc alatt megoldható a művelet. Ha ez megvan, a ravaszt meghúzva kezdetét veheti a lövöldözés: ha tele a gumitár, akkor 144 lövedékkel gazdálkodhatunk, melyet akár egy perc alatt is ellőhetünk.

A főként fából készült fegyverben található egy villanymotor is, ez felel a forgatásért, melynek eredményeként a megfeszített gumigyűrűk elrepülnek, akár 9 méteres távolságra is. Képzeljük el ezt egy osztályteremben: akár a hátsó sorból is sortüzet nyithattunk volna az első padban ülő osztálytársunkra, egészen addig, amíg a tanár el nem vette volna a kissé hangos gépet.