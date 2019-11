Az átszámítva 11,1 milliárd forintba kerülő, már berendezett épület egyik legnagyobb látványossága az Allosaurus csontváz, mely önmagában 1,5 millió dollárba, azaz 440 millió forintba került. Az akár 10 méter hosszúra is megnövő két lábon járó húsevő állat 150 millió évvel ezelőtt élt bolygónkon, a jura korban.

A lakásban emellett található még egy fitnesz stúdió és egy 600 palackból álló borgyűjtemény is, valamint egy 12 üléses házimozi is. Így a csontváz után akár mozgóképes formában is meg lehet tekinteni az Allosaurusokat Spielberg klasszikusában, a Jurassic Parkban.

Mit ér egy hollywoodi villa medence nélkül? Természetesen az is van a tetőteraszon, a tűzrakóhely mellett, ahol akár a kerti parti vacsoráját is elkészítheti a ház új tulajdonosa. Ahogy az egy modern épülethez illik, az ingatlant számos okos megoldással felszerelték, mely teljes körűen felügyeli az otthont.