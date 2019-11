Már elég régóta – egész pontosan tavaly szeptember óta – lehetett tudni, hogy a KISS zenekar abbahagyja a zenélést 46 év után. Ennek emlékére egy hatalmas búcsúturnét szerveznek End of the Road néven, több mint 70 állomással novembertől egészen jövő októberig.

A koncertsorozat keretében az együttes Budapestre is ellátogat 2020. július 16-án, és valószínűleg a Papp László Budapest Sportarénában lépnek majd fel. A zenészeknek sűrű programjuk lesz, ugyanis az azt megelőző napon még Lengyelországban csapnak egy bulit.

A KISS nem először fog Magyarországra látogatni: igaz utoljára 1988-ban zenéltek nálunk, a Kisstadionban. Legismertebb számuk, az I Was Made For Lovin You is felcsendült akkor, amit az alábbi videón lehet megtekinteni-végighallgatni.