A Beverly Hills-i jótékonysági árverés bevételének nagy részéből a színésznő egy ausztráliai rákkezelési központot támogat.

A híres fekete szerelésben énekelte Newton-John partnerével, John Travoltával a You’re the One That I Want című számot az 1978-as musicalfilm záró jelenetében. A Julien’s aukciósház az elromlott cipzárú nadrágért és a dzsekiért előzetesen mintegy 200 ezer dollárt várt.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő harmadszor küzd a mellrákkal, először 1992-ben diagnosztizálták nála a betegséget. Ezt követően segített létrehozni Melbourne-ben a róla elnevezett rákközpontot.