Ha te is rajongsz a misztikus sorozatokért és kimondottan imádod a Witcher-világát, akkor neked most néhány nappal hamarabb jön a karácsony, ugyanis a Netflix hivatalosan is bejelentette, hogy a The Witcher december 20-án elstartol.

A dátum mellé új előzetes is jár, ami talán az eddigi legdurvább ízelítő.

A főhős Ríviai Geralt, egy hivatásos szörnyvadász, de a cselekményben fontos szerepet kap még a videojátékokból is jól ismert Yennefer és Ciri. A történet alapjául egyébként Andrzej Sapkowski könyvei szolgálnak, amelyekből talán a világ legnépszerűbb RPG-játéka is született, de a netflixes sorozat nem sok ponton kapcsolódik a játékokban megismert történethez, inkább a korai könyvekből táplálkozik.