Your first glimpse at the G700's unparalleled interior — step inside the new industry flagship with Gulfstream's director of design innovation. #AviationElevated Közzétette: Gulfstream Aerospace Corporation – 2019. október 22., kedd

A nagy hálólakosztályban például spa zuhanynak is találtak helyet, emellett akár öt különálló helyiséget is ki lehet alakítani, és egy hatszemélyes étkező is elfért. A Gulfstream G700 várhatóan 2022-ben mutatkozik be, a legnagyobb vevő első körben szinte biztosan a Qatar Airways lesz, amely tíz darabot már meg is rendelt belőle Qatar Executive nevű charterszolgáltatása számára.

A gép ára 75 millió dollár, vagyis 22 milliárd forint.